دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يكتسح بروج بخماسية ويبلغ ربع النهائي

اكتسح بنفيكا البرتغالي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1 في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ليبلغ ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وعلى ملعب "دا لوش" في لشبونة، جدد بنفيكا فوزه على خصمه بنتيجة 5-1 بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابا في بلجيكا.

وسجل رافا سيلفا في الدقيقة 38، وغونسالو راموس (45+2 و57)، وجواو ماريو (71 من ركلة جزاء) والبديل البرازيلي دافيد نيريش (77) أهداف أصحاب الأرض، فيما أحرز الهولندي بيورن ميير الهدف الوحيد لبروج (87).

ويقدم بنفيكا موسما مميزا بقيادة المدرب الألماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الأولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الإيطالي.

وكان فريق مدينة لشبونة، بلغ ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي على حساب أياكس الهولندي، قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنجليزي بعد خسارته ذهابا 1-3 في لشبونة قبل أن يفرض تعادلا مثيرا 3-3 غير كاف إيابا على ملعب "أنفيلد".

المصدر: وكالات