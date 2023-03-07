دوري أبطال إفريقيا.. الهلال يهزم القطن ويتصدر المجموعة الثانية

حقق الهلال السوداني فوزا ثمينا على حساب ضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدفي الفريق السوداني، ديفيد أباجنا ومكابي ليليبو، في الدقيقتين 41، و82.

وبهذه النتيجة، انفرد الهلال مؤقتا بصدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، متفوقا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يأتي الأهلي المصري ثالثا بـ4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب من دون رصيد.

ويستضيف ماميلودي صن داونز غدا الأحد نادي الأهلي، في مباراة سيكون فيها الأخير مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية حتى لا تتبخر آماله في التأهل لربع النهائي.

المصدر: RT