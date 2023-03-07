"اليويفا" يصدر قرارا جديدا بشأن لقاء ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيعوض مشجعي ليفربول الذين اشتروا تذاكر نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد العام الماضي وذلك بسبب عدم تمكن بعضهم من متابعة اللقاء في المدرجات.

وجاء إعلان "اليويفا" في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخرا وحمل الاتحاد القاري للعبة "المسؤولية الأساسية" عن الأحداث الفوضوية قبل المباراة والتي "كادت تؤدي إلى كارثة".

وأكد "اليويفا" في بيان أنه "سيتم تعويض جميع المشجعين... الذين عاشوا ظروفا صعبة".

وأضاف أمين عام الاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس "نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة والذين عانوا صعوبات لدخول الملعب (ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية)".

وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض "يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة".

وأوضح الاتحاد القاري أن مشجعي ريال مدريد والمشجعين الآخرين المعنيين بالفوضى في استاد فرنسا بإمكانهم المطالبة بتعويض أيضا، ولكن على أساس كل حالة على حدة.

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو فريق ليفربول للدخول إلى الملعب.

وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

المصدر: وكالات