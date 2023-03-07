في ظل تهمة الاغتصاب.. هل يشارك حكيمي بمعركة بايرن ميونيخ؟!
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وضمت القائمة أسماء معظم اللاعبين الكبار بالفريق باستثناء مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن موقعة "أليانز أرينا".
وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، تهما بالاغتصاب، شملت قائمة الفريق الباريسي اسمه، إذ يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة ضد الفريق البافاري بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
Le groupe pour #FCBPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 6, 2023
99 - Donnarumma
2 - Hakimi
4 - Sergio Ramos
5 - Marquinhos
6 - Verratti
7 - Mbappé
8 - Fabian
14 - Juan Bernat
15 - Danilo
16 - Sergio Rico
17 - Vitinha
18 - Renato Sanches
25 - Nuno Mendes
26 - Mukiele
28 - Carlos Soler
29 - Pembélé
30 - Messi
31… https://t.co/9SyD39fgAt
كما شهدت القائمة عودة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية.
وتتهم امرأة تبلغ 24 عاما حكيمي باغتصابها يوم 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور، في الضاحية الغربية لباريس.
ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي، الذي خضع لتحقيق منذ يوم الخميس، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة.
ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية، بحسب وكالة "فرانس برس".
يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية خسر مواجهة الذهاب بهدف دون رد على أرضه.
المصدر: "وكالات"