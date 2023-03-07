في ظل تهمة الاغتصاب.. هل يشارك حكيمي بمعركة بايرن ميونيخ؟!

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وضمت القائمة أسماء معظم اللاعبين الكبار بالفريق باستثناء مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن موقعة "أليانز أرينا".

وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، تهما بالاغتصاب، شملت قائمة الفريق الباريسي اسمه، إذ يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة ضد الفريق البافاري بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

Le groupe pour #FCBPSG ! 📋🔴🔵



99 - Donnarumma

2 - Hakimi

4 - Sergio Ramos

5 - Marquinhos

6 - Verratti

7 - Mbappé

8 - Fabian

14 - Juan Bernat

15 - Danilo

16 - Sergio Rico

17 - Vitinha

18 - Renato Sanches

25 - Nuno Mendes

26 - Mukiele

28 - Carlos Soler

29 - Pembélé

30 - Messi

31… https://t.co/9SyD39fgAt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 6, 2023

كما شهدت القائمة عودة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية.

وتتهم امرأة تبلغ 24 عاما حكيمي باغتصابها يوم 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور، في الضاحية الغربية لباريس.

ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي، الذي خضع لتحقيق منذ يوم الخميس، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة.

ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية، بحسب وكالة "فرانس برس".

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية خسر مواجهة الذهاب بهدف دون رد على أرضه.

المصدر: "وكالات"