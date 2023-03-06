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ميسي يقدم هدية خاصة للفنانة اللبنانية نادين نجيم (فيديو)

الرياضة

ميسي يقدم هدية خاصة للفنانة اللبنانية نادين نجيم (فيديو)
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تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصة للغاية من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأهدى ميسي، الفنانة اللبنانية، قميص منتخب الأرجنتين موقعا منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.

ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للحظة توقيع ميسي على القميصين.

ميسي يقدم هدية خاصة للفنانة اللبنانية نادين نجيم (فيديو)

كما قدمت النجمة اللبنانية الشكر إلى ميسي حيث قالت: "شكرا كثيرا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة".

ميسي يقدم هدية خاصة للفنانة اللبنانية نادين نجيم (فيديو)

فيما علقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: "جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".

المصدر: goal.com

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