الاتحاد المصري يكشف راتب رئيس لجنة الحكام الجديد
كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إيهاب الكومي، راتب رئيس لجنة الحكام الجديد في الاتحاد، البرتغالي فيتور بيريرا.
وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "راتب بيريرا 18 ألف دولار شهريا، وهو أقل مما كان يتقاضاه مارك كلاتينبرغ (رئيس اللجنة السابق)".
🔴📸 | اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام 🇪🇬— EFA.eg (@EFA) March 5, 2023
تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024. pic.twitter.com/HsN0UGnTtA
وأضاف: "التعاقد مع بيريرا مهم لتطوير المنظومة التحكيمية، وحازم إمام (عضو الاتحاد المصري) هو من تفاوض معه وأقنعه برئاسة لجنة الحكام".
وكشف: "دور البرتغالي روي فيتوريا (مدرب منتخب مصر) في التعاقد مع بيريرا استشاري، وأكد أنه مميز ويستطيع أن يقدم الإضافة للجنة الحكام".
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "كان أمامنا العديد من السير الذاتية، ولكن السيرة الذاتية للبرتغالي فيتور بيريرا الأقوى بكل تأكيد".
المصدر: .kooora.com