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الاتحاد المصري يكشف راتب رئيس لجنة الحكام الجديد

الرياضة

الاتحاد المصري يكشف راتب رئيس لجنة الحكام الجديد
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كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إيهاب الكومي، راتب رئيس لجنة الحكام الجديد في الاتحاد، البرتغالي فيتور بيريرا.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "راتب بيريرا 18 ألف دولار شهريا، وهو أقل مما كان يتقاضاه مارك كلاتينبرغ (رئيس اللجنة السابق)".

وأضاف: "التعاقد مع بيريرا مهم لتطوير المنظومة التحكيمية، وحازم إمام (عضو الاتحاد المصري) هو من تفاوض معه وأقنعه برئاسة لجنة الحكام".

وكشف: "دور البرتغالي روي فيتوريا (مدرب منتخب مصر) في التعاقد مع بيريرا استشاري، وأكد أنه مميز ويستطيع أن يقدم الإضافة للجنة الحكام".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "كان أمامنا العديد من السير الذاتية، ولكن السيرة الذاتية للبرتغالي فيتور بيريرا الأقوى بكل تأكيد".

المصدر: .kooora.com

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