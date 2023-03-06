مشجعون إسرائيليون يقومون بإحراق ملعب في القدس (فيديو)

أقدم مشجعون إسرائيليون على إحراق ملعب وإلقاء المشاعل النارية باتجاه عناصر الشرطة خلال مباراة أقيمت على استاد "تيدي" في القدس.

وتم على إثر ذلك اعتقال 4 مشجعين كما أدى الحادث إلى إصابة 15 شخصا.



وجاء في بيان الشرطة: "حتى قبل صافرة الافتتاح، ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم بعد أن أشعلوا مشاعل خارج الاستاد".

وعند بداية المباراة، بدأ عدد من المشجعين بإلقاء قنابل إنارة باتجاه الملعب والعصي وأشياء مختلفة على رجال الشرطة، أسفرت عن العديد من الإصابات.

وألقت الشرطة القبض على 15 مشجعا للاشتباه في تورطهم بأعمال الشغب هذه.

المصدر: RT