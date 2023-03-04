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الأهلي يحقق باكورة انتصاراته في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

الأهلي يحقق باكورة انتصاراته في دوري الأبطال (فيديو)
twitter/AlAhly
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حقق نادي الأهلي انتصاره الأول في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه كوتون سبورت الكاميروني، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ووقع على ثلاثية الفري المصري كل من محمد شريف، وأحمد قندوسي، ورأفت خليل في الدقائق (1، 40، 90) على الترتيب، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام بالقاهرة، والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

ورفع نادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف كل من الهلال السوداني الثاني برصيد 6 نقاط، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 7 نقاط.

بينما مني نادي كوتون سبورت بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب من دون رصيد.

المصدر: RT 

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