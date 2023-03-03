 
مباشر

باريس سان جيرمان يصدر بيانا حول نيمار وأشرف حكيمي

الرياضة

باريس سان جيرمان يصدر بيانا حول نيمار وأشرف حكيمي
Globallookpress /Michael Baucher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uv0j

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا عن بعض نجومه قبل مواجهة ضيفه نانت التي ستجمعهما، مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء في البيان الطبي لباريس سان جيرمان، ما يلي:

"نيمار : يواصل التأهيل، بيان طبي جديد قادم يوم الاثنين لتحديد التطورات

حكيمي : عاد للتدرب مع المجموعة اليوم، سيكون جاهزا الأسبوع القادم

ريناتو سانشيز: سيعود للتدرب مع المجموعة الأسبوع القادم بعد إصابته في أوتار الركبة".

 وكشف النادي الباريسي في بيان لاحق، عن الغيابات في صفوف الفريق لمواجهة نانت، وهم: "ماركو فيراتي (إيقاف)، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، سانشيز، كيمبيبي".

يذكر أن مكتب المدعي العام في نانتير، اليوم الجمعة، أعلن توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.

إقرأ المزيد
بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراء صارم
بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراء صارم

واستجوب المدعون العامون أمس الخميس حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها حكيمي.

وسيكون فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نانت، على موعد في مواجهة حاسمة ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن الفريق الباريسي خسر في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: "twitter/Paris" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا