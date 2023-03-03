باريس سان جيرمان يصدر بيانا حول نيمار وأشرف حكيمي

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا عن بعض نجومه قبل مواجهة ضيفه نانت التي ستجمعهما، مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء في البيان الطبي لباريس سان جيرمان، ما يلي:

"نيمار : يواصل التأهيل، بيان طبي جديد قادم يوم الاثنين لتحديد التطورات

حكيمي : عاد للتدرب مع المجموعة اليوم، سيكون جاهزا الأسبوع القادم

ريناتو سانشيز: سيعود للتدرب مع المجموعة الأسبوع القادم بعد إصابته في أوتار الركبة".

البيان الطبي 🏥.



نيمار : يواصل التأهيل، بيان طبي جديد قادم يوم الاثنين لتحديد التطورات



حكيمي : عاد للتدرب مع المجموعة اليوم، سيكون جاهزاً الاسبوع القادم



ريناتو سانشيز : سيعود للتدرب مع المجموعة الاسبوع القادم بعد اصابته في اوتار الركبة pic.twitter.com/U3XSzKXbdp — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 3, 2023

وكشف النادي الباريسي في بيان لاحق، عن الغيابات في صفوف الفريق لمواجهة نانت، وهم: "ماركو فيراتي (إيقاف)، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، سانشيز، كيمبيبي".

🔴 الغيابات عن مواجهة الغد امام نانت :

❌ ماركو فيراتي (ايقاف)

❌ نيمار جونيور

❌ اشرف حكيمي

❌ سانشيز

❌ كيمبيبي . pic.twitter.com/T5RBJxqXfz — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 3, 2023

يذكر أن مكتب المدعي العام في نانتير، اليوم الجمعة، أعلن توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.

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واستجوب المدعون العامون أمس الخميس حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها حكيمي.

وسيكون فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نانت، على موعد في مواجهة حاسمة ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن الفريق الباريسي خسر في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: "twitter/Paris"