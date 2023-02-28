مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والروسي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الوصول لاتفاق نهائي مع نظيره الروسي، لخوض لقاء ودي بين المنتخبين في مارس المقبل.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي: "تم الاتفاق رسميا مع روسيا لخوض مباراة ودية بين الفريقين".

وأضاف درجال في تصريحات صحفية: "المباراة الودية ستقام خلال فترة أيام الفيفا أواخر الشهر المقبل".

وتابع: "المواجهة ستقام في روسيا، مع حضور محترفي أسود الرافدين، اتفقنا على كافة الأمور في انتظار موافقة الاتحاد الدولي".

وأتم: "ودية العراق ضد روسيا، فرصة مهمة للمدير الفني كاساس، خاصة مع تواجد أغلب المحترفين".

وستقام ودية روسيا في 24 مارس في مدينة سوتشي، قبل التوجه إلى طهران لمواجهة إيران.

المصدر: "وكالات"