حفل جوائز "الفيفا" للأفضل "The Best".. الموعد والمرشحون والقنوات الناقلة مجانا

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022، "The Best FIFA Football Awards".

ومن المقرر أن ينطلق حفل الأفضل في العالم "The Best" في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ما يلي القوائم النهائية للأسماء المرشحة لنيل جوائز الأفضل " The Best FIFA Football Awards" لعام 2022:

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم:

• الفرنسي كريم بنزيما

• الفرنسي كليان مبابي

• الأرجنتيني ليونيل ميسي.

FIFA

قائمة المرشحات الثلاث لجائزة أفضل لاعبة:

• الإنجليزية بيث ميد (أرسنال)

• الأمريكية أليكس مورغان (أورلاندو برايد/سان دييغو ويف)

• الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة).

المرشحون لجائز أفضل مدرب في العالم في فئة الرجال:

• الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

• الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

• الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

FIFA

المرشحات الثلاث لجائزة أفضل مدربة في فئة السيدات:

• الفرنسية سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)

• السويدية بيا سوندهاغ (منتخب البرازيل)

• الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).

FIFA

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى:

• المغربي ياسين بونو (إشبيلية)

• البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

• الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

FIFA

المرشّحات الثلاث لجائزة أفضل حارسة (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):

• الألمانية آن كاترين بيرغر (تشيلسي)

• الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد)

• التشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون).

FIFA

الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش"

• هدف البولندي مارسين أوليكسي: فارتا بوزنان - ستال رزيزف، ضمن دوري إكستراكلاسا البولندي، يوم 6 نوفمبر 2022.

• الفرنسي ديميتري باييه: أولمبيك مرسيليا - باوك ثيسالونيكي ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 7 أبريل 2022.

• هدف البرازيلي ريتشارليسون: البرازيل - صربيا في كأس العالم "قطر 2022" (24 نوفمبر 2022).

FIFA

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "The Best" 2022:

وسيبث حفل جوائز الأفضل 2022 على مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادة ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا

كما سيبث الحل مباشرة على المنصات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر الرابط التالي: حفل توزيع جوائز "الفيفا" للأفضل لعام 2022 " The Best FIFA Football Awards".

إضافة إلى قنوات "أون تايم سبورتس" على قمر نايل سات.

المصدر: "FIFA" + وكالات