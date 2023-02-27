وكيل صلاح يرد على "تغريدة" حول عزمه الرحيل عن ليفربول

نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، عزم اللاعب الرحيل عن فريق ليفربول في حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وعلق رامي عباس على "تغريدة" جاء فيها: "محمد صلاح سيكون جاهزا لمغادرة ليفربول في الصيف في حال فشل الريدز بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وقال عباس تعليقا على تلك "التغريدة" عبر حسابه: "كلام فارغ. لم تتم مناقشة هذا الأمر أو التفكير فيه. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

twitter/RamyCol

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 36 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) انتقل إلى صفوف ليفربول في الموسم (2017-2018) قادما من نادي روما الإيطالي، وحقق العديد من الأرقام القياسية الفردية والجماعية، أبرز الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام