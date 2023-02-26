باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا في ليلة تاريخية لمبابي وميسي

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزا ثمينا وعريضا على حساب غريمه ومضيفه مارسيليا بثلاثية دون رد يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي "هدفين" والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق 25 و29 و55.

وعاش ميسي ومبابي ليلة استثنائية في معقل مارسيليا، حيث سجل ميسي هدفه رقم 700 في مسيرته مع الأندية.

أما مبابي، فقد رفع رصيده إلى 17 هدفا، ليعتلي صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

كما بات مبابي الهداف التاريخي للفريق الباريسي، بتسجيله الهدف رقم 200 ليعادل زميله السابق الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي رحل في صيف 2020 إلى مانشستر يونايتد.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الدوري، ووسع الفارق بينه ومارسيليا صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط.

المصدر: وكالات