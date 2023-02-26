بعبارة واحدة.. آل الشيخ يعلق على فوز فريقه ألميريا على برشلونة

تفاعل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا، مع فوز فريقه على برشلونة بهدف نظيف يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "الحمدالله الهلال وألميريا في نفس الوقت"، في إشارة إلى فوز الهلال السعودي أيضا في وقت سابق اليوم على الدحيل القطري بسباعية دون رد ليتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

الحمدالله الهلال والميريا في نفس الوقت🙏🏻❤️🔥🦁 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2023

وبفضل فوزه على برشلونة، غادر ألميريا منطقة الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 25 نقطة وصعد للمركز الخامس عشر في الدوري الإسباني.

المصدر: RT