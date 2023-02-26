أول تعليق لرونالدو بعد تسجيله "هاتريك" في شباك ضمك

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته البالغة، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ضمك، وقيادته فريقه النصر للفوز وصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو أهداف النصر الثلاثة أمام ضمك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري السعودي ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 3-0.

وقال رونالدو بعد المباراة في تصريحات لقناة "SSC" الرياضية السعودية: "أنا سعيد جدا بأرقامي هنا، لكن الأهم من ذلك ما يحققه الفريق، نحن نقدم جهدا كبيرا".

⁧#موجز_الأخبار⁩ | رونالدو: بدأت التأقلم مع النصر .. والأهم تحقيق الفوز للفريق وليس تسجيل الأهداف#SSC⁩ pic.twitter.com/GdOYllH6GD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2023

وأضاف: "تأقلمت مع الفريق بنسبة أكبر، وهذا أمر يسعدني، الآن أفهم أدوار اللاعبين جيدا، وخطوة تلو الأخرى سنصل إلى أعلى مستوى ممكن".

واحتاج رونالدو، الذي انضم للنصر مطلع العام الحالي، لخمس مباريات فقط لتسجيل ثمانية أهداف في الدوري السعودي بينها "هاتريك" في شباك ضمك و"سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في مرمى الوحدة.

وينفرد النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة ويتقدم بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الاتحاد.

المصدر: قناة "SSC" الرياضية السعودية