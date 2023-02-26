منتخب روسيا يواجه نظيره الإيراني وديا في طهران

يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الإيراني في 23 مارس القادم بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال مدير العلاقات العامة بالاتحاد العام الإيراني لكرة القدم، أمیر مهدي علوي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" يوم الأحد: "ستقام مباراة كرة قدم ودية بين المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم ونظيره الروسي في 23 مارس القادم في العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف "نسعى للتعاون مع اتحاد كرة القدم الروسي، وتم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحادي كرة القدم الإيراني والروسي للتعاون في المجال الرياضي في المستقبل".

وتابع علوي: "مذكرة التعاون تم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة الروسي ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى طهران".

وقبل نحو عشرة أيام زار وزير الرياضة الروسي، ليغ ماتيتسين، طهران، والتقى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، حيث تم توقيع خطة تنفيذية تتعلق بمذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الرياضي بين الجانبين.

وتفقد الوزير الروسي، عددا من المراكز الرياضية في الجمهورية الإسلامية.

المصدر: سبوتنيك