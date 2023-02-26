هالاند يسجل إنجازا تاريخيا مع مانشستر سيتي لم يتحقق منذ نصف قرن

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الإبهار في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي.

وهز هالاند الشباك مجددا، خلال المباراة التي فاز فيها "السيتي" على مضيفه بورنموث 4-1 أمس السبت، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النرويجي هدف فريقه الثاني في المباراة وهو الـ27 له هذا الموسم في الدوري ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هالاند سجل هدفه رقم 27 في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في "السيتي" خلال موسم واحد بالدوري الممتاز منذ 51 عاما تقريبا.

27 - Erling Haaland's 27 Premier League goals this season is the most by a Manchester City player in a single top-flight campaign since Francis Lee's 33 in 1971-72. Bountiful. #BOUMCI — OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2023

وذكرت الشبكة أن لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي، هو آخر لاعب سجل 27 هدفا أو أكثر في موسم واحد مع "السيتي" في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك في موسم 1971- 1972 عندما سجل 33 هدفا.

ويتوقع أن يحطم هالاند رقم فرانسيس لي أيضا، حيث تتبقى للمهاجم النرويجي 13 مباراة في الدوري هذا الموسم لتسجيل مزيد من الأهداف.

المصدر: "أوبتا"