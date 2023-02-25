برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل أيام من مواجهة ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، ما يهدد مشاركاته المقبلة خصوصا ضد ريال مدريد في مسابقة الكأس الأسبوع المقبل.

وكتب النادي الكتالوني في موقعه الرسمي "عانى أنسو فاتي من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".

MEDICAL NEWS | Ansu Fati suffered a left knee contusion during this afternoon’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/EvGv2QyDCW — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2023

وتابع النادي الذي أقصي من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي "لن يكون اللاعب متاحا للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا غدا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ولكن ما يثير قلق عشاق "بلوغرانا"، هو إمكانية غياب فاتي عن اللقاء المرتقب ضد الغريم ريال مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

المصدر: وكالات