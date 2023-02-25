أغويرو يكشف عن هوية النادي الأقرب لضم ميسي

كشف نجم منتخب الأرجنتين السابق، سيرخيو أغويرو عن النادي الذي يدرس زميله السابق وصديقه المقرب، ليونيل ميسي الانتقال إليه قريبا.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021 قادما من برشلونة، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وقال أغويرو في تصريحات لشبكة "UOL": "إنه (ميسي) يفكر جديا في إمكانية العودة واللعب لناديه السابق نيولز أولد بويز في الأرجنتين".

وفي سياق متصل، سخر ماكسي رودريغيز، زميل ميسي وأغويرو السابق في منتخب الأرجنتين من هذه التصريحات قائلا: "أغويرو سيظل كما هو لا يستطيع أن يسكت أبدا، من الصعب الحديث عن هذه الأمور الآن، دعونا ننتظر ما سيحدث".

وتثير هذه التصريحات المزيد من الجدل حول مصير ميسي، بسبب العلاقة القوية والصداقة التي تجمعه بأغويرو الذي أقام معه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر والتي توجت بها الأرجنتين.

وكانت الصحف الفرنسية، كشفت مؤخرا عن اجتماع خورخي ميسي، والد ليو ووكيل أعماله، بإدارة النادي الباريسي من أجل مناقشة العقد الجديد له، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة.

كما تحدثت تقارير أخرى عن خطط الهلال السعودي للتعاقد مع ميسي، إضافة إلى رغبة نادي برشلونة في استعادة خدمات نجمه السابق وهدافه التاريخي.

المصدر: goal.com