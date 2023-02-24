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خاصية خط المرمى تقر بالهدف وتقنية الفيديو ترفض احتسابه.. حالة تحكيمية غريبة في دوري المؤتمر (فيديو)

الرياضة

خاصية خط المرمى تقر بالهدف وتقنية الفيديو ترفض احتسابه.. حالة تحكيمية غريبة في دوري المؤتمر (فيديو)
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شهدت مباراة فريق فيورنتينا الإيطالي أمام نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي أمس الخميس في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حالة من الفوضى.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم براغا بهدفين مقابل هدف، أحرز المهاجم أرتور كابرال هدف التعادل لصالح فيورنتينا.

وتسبب هذا الهدف في أزمة كبيرة لعدم استقرار الحكم على صحته بتخطي الكرة لخط المرمى، رغم الاعتماد على تكنولوجيا خط المرمى المعروفة في مثل هذه الحالات بالإضافة لتقنية الفيديو.

في البداية، أقرت تقنية خط المرمى باحتساب الهدف، ولكن حكم الفيديو المساعد لم يكن متأكدا من القرار واستغرق خمس دقائق كاملة للإعلان عن عدم صحة الهدف لتبقى النتيجة 2-1 لصالح الفريق البرتغالي. 

وفي الدقيقة 58، نجح ريكاردو سابونارا أخيرا في تسجيل هدف التعادل لفيورنتينا، قبل أن يحرز كابرال الهدف الثالث في الدقيقة 83، وقام بالاحتفال بطريقة فريدة من نوعها عن طريق عمل إشارة تقنية الفيديو التي يقوم بها الحكام.

يذكر أن فيورنتينا فاز بالمباراة بنتيجة 3-2 وتأهل للدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي.

المصدر: goal.com

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