مشجع هولندي حاول الاعتداء على حارس إشبيلية فتلقى ردا صادما (فيديو)

حاول أحد المشجعين لنادي أيندهوفن الهولندي خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية أمس، الاعتداء على ماركو دميتروفيتش، حارس مرمى الفريق الأندلسي، لكن رد فعل الحارس كان صادما للمشجع.

وفي نهاية المباراة التي أقيمت في هولندا وانتصر فيها أيندهوفن بهدفين دون رد لكنه ودع مسابقة الدوري الأوروبي بسبب خسارته ذهابا بثلاثية دون رد، تعرض دميتروفيتش لهجوم بعد أن اقتحم أحد مثيري الشغب الملعب وحاول توجيه لكمة على مستوى الوجه للحارس الدولي الصربي، لكن الأخير تعامل مع الموقف بذكاء، حيث انقض على المشجع ليقوم بإخضاعه ومن ثم السيطرة عليه قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقتادوا المشجع إلى خارج الملعب.

📹PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.



Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/guyfydBPZS — Şut Spor (@SutSpor) February 24, 2023

Un hincha del PSV saltó al campo en el partido frente al Sevilla para intentar pegar a Marko Dmitrovic.



A VER, si vas a pegar a alguien, intenta elegir a uno que no mida casi dos metros y dé miedo porque el que acabará en el suelo eres tú. pic.twitter.com/1lzzSwjlhk — #PorQuéTT (@xqTTs) February 24, 2023

وانتشرت صور وفيديوهات لرد فعل دميتروفيتش على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الحارس الصربي قد شارك في هذا اللقاء بشكل مفاجئ، وذلك على حساب الحارس الأول لنادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

المصدر: مواقع التواصل