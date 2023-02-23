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التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر يونايتد وبرشلونة

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر يونايتد وبرشلونة
AP
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يلتقي برشلونة مع مضيفه مانشستر يونايتد مساء يوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكشف مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراة الليلة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا - فاران - ليساندرو مارتينيز - شاو.

الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فرنانديز.

الهجوم: سانشو - فيجهورست - راشفورد.

أما مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هرنانديز فقرر الدفع بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: كوندي - أراوخو - كريستينسن - بالدي.

الوسط: كيسي - بوسكيتس - دي يونغ - سيرجي روبرتو.

الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، على ملعب "كامب نو"، الخميس الماضي.

المصدر: RT

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