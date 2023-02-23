الكرواتي لوفرين يعلن نهاية مسيرته مع منتخب بلاده

أعلن المدافع الكرواتي ديان لوفرين الذي يدافع عن ألوان فريق ليون الفرنسي، اعتزاله اللعب دوليا بعدما خاض 78 مباراة دولية مع منتخب بلاده وساهم في نجاحاته في موندياليي روسيا وقطر.

وكتب لوفرين (33 عاما) في رسالة بثها الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "هذا اليوم حين يجب أن أقول إلى اللقاء ووداعا للمنتخب الكرواتي قد وصل"، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار "بعد الكثير من التفكير".

وأضاف لوفرين الذي سجل خمسة أهداف دولية في 78 مباراة "حلمت، كطفل، أنني سألعب في البطولات الكبيرة مرتديا أجمل قميص المزين بمربعات الشطرنج. ارتديته لأول مرة في التاسعة من عمري بمربعات بيضاء وحمراء ولن أنسى أبدا هذا الشعور الاستثنائي، كما لو أنني ارتديت بدلة سوبرمان (الرجل الخارق)".

ومن ناحيته، أشاد المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بـ"أحد قادة غرفة تبديل الملابس" القادر على "تحفيز الفريق بأكمله"، "المقاتل الحقيقي"، "اللاعب الذي تريد أن يكون في صفوفك في كل معركة".

وكتب داليتش في بيان "في مسيرته، واجه الكثير من الانتقادات وانعدام الثقة، لكنه كان دائما مقاتلا هائلا يمكنه، في نهاية قصته مع المنتخب، أن يكون فخورا إلى حد كبير بما حققه".

واستمرت مسيرة لوفرين الدولية خلال 14 عاما، وساهم في احتلال كرواتيا للمركز الثاني في مونديال روسيا 2018، وثم بعد أربع سنوات للمركز الثالث في مونديال قطر.

وغادر لوفرين في يناير الماضي، نادي زينيت بطرسبرغ الروسي الذي حمل فيه شارة القائد، للتوقيع على عقد لمدة عامين ونصف العام مع ليون حيث سبق له أن لعب في فترة أولى بين عامي 2010 و2013.

المصدر: أ ف ب