مشادة كبيرة بين ثنائي إنتر في لقاء بورتو (فيديو)

شهدت مباراة إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي، أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشادة كبيرة بين أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر وزميله إيدين دجيكو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشاجرة بين أونانا ودجيكو، حيث ظل الحارس الكاميروني يصرخ بشراسة في وجه المهاجم البوسني، واشتبكا لفظيا أثناء مجريات المباراة.

André Onana had to be held back after it got heated with teammate Edin Džeko 😳🥊 pic.twitter.com/Rj34dsrHGf — Jack 🔋 (@Jackrr_Breaks) February 22, 2023

ANDRE ONANA on Dzeko incident:



"Those are phases of play. Those are tensions that arrive when we are players. It happens that we don't agree on certain phases of play. We can't place importance on that. Edin and I have talked inside and we are calm."#Onana#Inter#Africapic.twitter.com/7Kcal2atAb — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) February 23, 2023

وتدخل التركي هاكان تشالهانوجلو، صانع ألعاب إنتر، ووضع يده على فم أونانا لمنع المزيد من الاحتقان مع دجيكو.

André Onana had to be held back after it got heated with Inter teammate Edin Džeko 😳 pic.twitter.com/egym8fO05x — ESPN FC (@ESPNFC) February 22, 2023

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، فإن اللاعبين استكملا الصراخ على بعضهما البعض والشجار في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وانتهت مباراة إنتر وبورتو بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف من توقيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويحل إنتر ضيفا على بورتو في 14 مارس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: "لاغازيتا"