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لوكاكو يمنح إنتر فوزا "قاتلا" على بورتو في ثمن نهائي دوري الأبطال

الرياضة

لوكاكو يمنح إنتر فوزا
AP
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انتزع إنتر الإيطالي فوزا "قاتلا" وثمينا من أمام ضيفه بورتو البرتغالي، بهدف دون رد، يوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 86، ليخطف هدف الفوز عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

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وارتقى لوكاكو لعرضية من الناحية اليمنى من زميله نيكولو باريلا، ليحولها برأسية ضربت بالقائم الأيمن وارتدت ليتابعها البلجيكي بتسديدة في منتصف المرمى وتسكن الشباك.

وأكمل الفريق البرتغالي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78، بعد طرد نجمه أوتافيو لحصوله على إنذارين.

المصدر: RT

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