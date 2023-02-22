التشكيلة الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي ولايبزيغ
أعلن مدربا مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، عن تشكيلة فريقيهما لمباراتهما المقررة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقرر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الاعتماد على الأسماء التالية:
إديرسون- والكر- دياز- أكي- جوندوجان- هالاند- جريليش- رودري- سيلفا- أكانجي- محرز.
TEAM NEWS 🚨— Manchester City (@ManCity) February 22, 2023
XI | Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Alvarez, Gomez, Perrone, Foden, Charles, Palmer, Lewis, Robertson#ManCitypic.twitter.com/8dPv7mxJ4G
أما مدرب لايبزيغ ماركو روزه، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:
بلاسفيتش- أوربان- فورسبرج- فيرنر- كلوسترمان- سزوبوسزلاي- سيلفا- هالستينبرج- شلاجر- لايمر- جفارديول.
Our XI to face @ManCity! 📋— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 22, 2023
#RBLMCIpic.twitter.com/EAbqdf7YKJ
المصدر: RT