التشكيلة الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي ولايبزيغ

أعلن مدربا مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، عن تشكيلة فريقيهما لمباراتهما المقررة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الاعتماد على الأسماء التالية:

إديرسون- والكر- دياز- أكي- جوندوجان- هالاند- جريليش- رودري- سيلفا- أكانجي- محرز.

TEAM NEWS 🚨



XI | Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Alvarez, Gomez, Perrone, Foden, Charles, Palmer, Lewis, Robertson#ManCitypic.twitter.com/8dPv7mxJ4G — Manchester City (@ManCity) February 22, 2023

أما مدرب لايبزيغ ماركو روزه، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

بلاسفيتش- أوربان- فورسبرج- فيرنر- كلوسترمان- سزوبوسزلاي- سيلفا- هالستينبرج- شلاجر- لايمر- جفارديول.

المصدر: RT