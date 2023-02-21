ريال مدريد يتلقى خبرا سارا قبل ساعات من مواجهة ليفربول

أعلن نادي ريال مدريد، عن انضمام نجم خط وسطه الألماني توني كروس لبعثة الفريق قبل ساعات من مواجهة مضيفه ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الريال عبر حسابه في موقع "تويتر"، قبل ساعتين تقريبا من مواجهة ليفربول، صورة لكروس وعلق عليها: "انضمام توني كروس إلى قائمة المستدعين لمباراة الليلة!".

وكان مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استبعد في وقت سابق كروس من قائمة الفريق لمواجهة ليفربول بسبب إصابته بالإنفلونزا (نزلة برد).

المصدر: موقع ريال مدريد