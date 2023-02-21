دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي
Legion-Media
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تقام مساء يوم الثلاثاء مباراتان قويتان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى، يستضيف نادي ليفربول على ملعبه "أنفيلد" ريال مدريد في إعادة لنهائي النسخة الماضية من المسابقة (فاز الريال بهدف دون رد)، بينما تجمع المباراة الثانية بين نابولي المتألق هذا الموسم ومضيفه آينتراخت فرانكفورت.
🤤🤤🤤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2023
Who are you backing?#UCLpic.twitter.com/yREeFmEwH3
وتقام المباراتان في نفس التوقيت الساعة الـ23:00 بتوقيت السعودية الـ20:00 بتوقيت غرينيتش.
المصدر: RT