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دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي
Legion-Media
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تقام مساء يوم الثلاثاء مباراتان قويتان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، يستضيف نادي ليفربول على ملعبه "أنفيلد" ريال مدريد في إعادة لنهائي النسخة الماضية من المسابقة (فاز الريال بهدف دون رد)، بينما تجمع المباراة الثانية بين نابولي المتألق هذا الموسم ومضيفه آينتراخت فرانكفورت.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت الساعة الـ23:00 بتوقيت السعودية الـ20:00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT

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