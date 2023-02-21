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تركي آل الشيخ يعود للعمل في الرياضة السعودية من بوابة مفاجئة

الرياضة

تركي آل الشيخ يعود للعمل في الرياضة السعودية من بوابة مفاجئة
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عاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الاثنين، رسميا للعمل من جديد في الرياضة السعودية من بوابة مفاجئة.

ومنذ أن تم إعفاء آل الشيخ من منصبه كوزير للرياضة السعودية عام 2018، وهو يصر في كل مناسبة على التأكيد على أن علاقته بالرياضة السعودية انتهت تماما.

واقتصرت العلاقة على تنظيمه لأكثر من حدث رياضي ضمن فعاليات موسم الرياض، كان آخرها كأس موسم الرياض الذي جمع نجوم الهلال والنصر بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واليوم، أتت العودة من بوابة الاتحاد السعودي للشطرنج، إذ انضم لعضوية المجلس الجديد، الذي يترأسه عبد الله بن سالم الوحشي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعيد بوجودي عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج وأتمنى التوفيق لي وللمجلس ... أشكر أخي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدي في الرياضة التي أعشقها".

المصدر: twitter.com/Turki_alalshikh



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