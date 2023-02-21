تركي آل الشيخ يعود للعمل في الرياضة السعودية من بوابة مفاجئة

عاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الاثنين، رسميا للعمل من جديد في الرياضة السعودية من بوابة مفاجئة.

ومنذ أن تم إعفاء آل الشيخ من منصبه كوزير للرياضة السعودية عام 2018، وهو يصر في كل مناسبة على التأكيد على أن علاقته بالرياضة السعودية انتهت تماما.

واقتصرت العلاقة على تنظيمه لأكثر من حدث رياضي ضمن فعاليات موسم الرياض، كان آخرها كأس موسم الرياض الذي جمع نجوم الهلال والنصر بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

سعيد بوجودي عضو في مجلس ادارة الاتحاد السعودي للشطرنج واتمنى التوفيق لي وللمجلس ... اشكر اخي سمو الامير عبدالعزيز بن تركي على اتاحة الفرصه لي لخدمة بلدي في الرياضه التي اعشقها🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AHWhvpywX6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 20, 2023

واليوم، أتت العودة من بوابة الاتحاد السعودي للشطرنج، إذ انضم لعضوية المجلس الجديد، الذي يترأسه عبد الله بن سالم الوحشي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعيد بوجودي عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج وأتمنى التوفيق لي وللمجلس ... أشكر أخي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدي في الرياضة التي أعشقها".

المصدر: twitter.com/Turki_alalshikh





