 
مباشر

نيمار يرد على رسالة مبابي بعد تعرضه للإصابة

الرياضة

نيمار يرد على رسالة مبابي بعد تعرضه للإصابة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usi8

حرص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على مواساة زميله في نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور، بعد تعرض الأخير لإصابة خطيرة في كاحل قدمه اليمنى.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، رسالة لدعم زميله البرازيلي، قال فيها "ابق قويا، الفريق بأكمله في انتظارك قريبا جدا، انهض يا أخي".

نيمار يرد على رسالة مبابي بعد تعرضه للإصابة

ورد نيمار على رسالة زميله الفرنسي بالقول "شكرا لك".

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة سان جيرمان وليل التي أقيمت أمس الأحد لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-3.

وأصيب النجم البرازيلي في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير، ليخرج من المباراة على محفة.

المصدر: RT




العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا