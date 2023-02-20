نيمار يرد على رسالة مبابي بعد تعرضه للإصابة

حرص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على مواساة زميله في نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور، بعد تعرض الأخير لإصابة خطيرة في كاحل قدمه اليمنى.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، رسالة لدعم زميله البرازيلي، قال فيها "ابق قويا، الفريق بأكمله في انتظارك قريبا جدا، انهض يا أخي".

ورد نيمار على رسالة زميله الفرنسي بالقول "شكرا لك".

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة سان جيرمان وليل التي أقيمت أمس الأحد لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-3.

وأصيب النجم البرازيلي في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير، ليخرج من المباراة على محفة.

المصدر: RT







