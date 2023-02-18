العراق يدعو روسيا لخوض مباراة ودية بكرة القدم في بغداد

أفاد تقرير صحفي، بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجه يوم السبت، 3 دعوات لمنتخبات روسيا وبوليفيا وأوزبكستان، لمواجهة أسود الرافدين وديا في بغداد، خلال التوقف الدولي في مارس المقبل.

وقال مصدر بالاتحاد العراقي، وفقا لموقع "كووورة": "تم توجيه دعوات إلى اتحادات (روسيا، بوليفيا، أوزبكستان)، لمواجهة أحدها يوم 25 مارس".

وأضاف: "هذه المخاطبات تضمنت إقامة المباراة الودية بالعاصمة بغداد، ضمن خطوات الاتحاد لاعتماد ملعب المدينة الدولي، مسرحا لمبارياته الرسمية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، إلى جانب ملعب البصرة الدولي".

وتابع: "الاتحاد وجه خطابا لنظيره الروسي، لتأمين مواجهة ودية مع أسود الرافدين، مستثمرا تواجد المنتخب الأوروبي في طهران الشهر المقبل".

وختم: "نسعى لاستغلال أيام الـ"فيفا" لخوض مباريات على مستوى عال، بعد تأجيل بطولة غرب آسيا، علاوة على اعتذار منتخب تايلاند عن عدم خوض اللقاء الودي".

يذكر أن الاتحادين الدولي "FIFA" والأوروبي "UEFA" لكرة القدم، قررا في أواخر فبراير 2022، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "kooora.com"