شاهد.. "العقيد" السومة يقود العربي للفوز بهدف "أكروباتي"

قاد النجم السوري عمر السومة ناديه العربي إلى الفوز على ضيفه الشمال (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وأحرز عمر السومة "العقيد" هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد حمد الكبير، بطريقة أكروباتية.

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وحقق نادي العربي انتصاره الثاني على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الدحيل.

بينما يشغل نادي الشمال المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT