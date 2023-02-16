بسبب خطأ في الترجمة.. مبابي يثير الجدل بين جماهير مانشستر يونايتد

تسبب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان في حالة من الجدل لجماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفجأة، وبسبب منشور على موقع "إنستغرام" ارتبط مبابي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك بعدما شارك صورة جديدة لنفسه بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشر مبابي صورة لنفسه من المباراة التي دخلها بديلا، مع تعليق بالفرنسية: "كل ما يجب القيام به" في إشارة إلى ما سيقدمه في مباراة الإياب.

لكن ترجمة كلمات مبابي من الفرنسية إلى الإنجليزية أضافت بشكل غريب جملة: "فريق مانشستر يونايتد الآن في باريس سان جيرمان"، وما زالت تلك الترجمة موجودة حتى الآن.

وسرعان ما تسببت الجملة في حالة من الجدل، لدرجة أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد علق على الصورة، حيث ادعى الجمهور أنها إشارة على رغبة مبابي في الانتقال إلى "أولد ترافورد".

وعلق أحد المتابعين: "إنه قادم بالفعل"، بينما أضاف آخر: "مانشستر يونايتد قادم للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد".

وكتب معلق آخر: "مرحبا باللاعب رقم 7 الجديد"، وكتب مشجع رابع: "ها نحن ذا".

المصدر: "وسائل إعلام"