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السلطان زلاتان ينزل عن عرشه احتراما.. رسالة مؤثرة من إبراهيموفيتش لصحفي هولندي! (فيديو)

الرياضة

السلطان زلاتان ينزل عن عرشه احتراما.. رسالة مؤثرة من إبراهيموفيتش لصحفي هولندي! (فيديو)
AFP Fabio Ferrari
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حرص النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، على توجيه رسالة لطيفة إلى السكرتير الصحفي لنادي آيندهوفن الهولندي، ثايس سليجرز، الذي يعاني من مرض خطير.

ارتبط زلاتان إبراهيموفيتش عندما كان لاعبا في نادي أياكس الهولندي، بعلاقة مقربة للغاية من سليجرز خلال فترة عمله كصحفي.

وتواصلت النسخة الهولندية من شبكة "ESPN" الرياضية، مع مقربين من سليجرز، الذي يعاني من سرطان الدم، وأعلن الأسبوع الماضي، أنه لم يعد من الممكن إنقاذ حياته، للحديث عنه وعن مسيرته.

وظهر زلاتان إبراهيموفيتش بصورة مغايرة للصورة النمطية التي رسمها عن نفسه، بحديثه خلال التقرير عن علاقته مع سليجرز، والذي وصفه بأنه صديقه الوحيد في هولندا، وأنه قام بمساعدته عندما كان يمر بأوقات عصيبة في نادي أياكس أمستردام.

وقال إبراهيموفيتش: "كنت صغيرا ومرتبكا ولم يكن لدي أي شخص في هولندا، ثم اتصل بي صحفي لمساعدتي، ولم يكن الصحفيون أصدقائي في ذلك الوقت، بل كانوا أكثر أعدائي".

وأضاف النجم السويدي المخضرم: "تناولنا العشاء سويا، وتناولنا الغداء معا وأصبحنا أصدقاء حميمين جدا، لقد ساعدني في كل ما أحتاجه".

واختتم زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) رسالته وسط دموعه قائلا: "لقد تحدثت عنه حتى في كتابي، لأنني كنت ممتنا جدا لكل ما فعله من أجلي، لقد دخل قلبي على الفور، ثايس، أريد فقط أن أخبرك أنني أحبك يا صديقي".

المصدر: "goal.com" 

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