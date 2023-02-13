بوجود لاعب عربي واحد.. رابطة محترفي كرة القدم تعلن قائمة أفضل اللاعبين في 2022

أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) اليوم الاثنين قائمتها لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2022، لتختار منها التشكيلة المثالية من أبرز 11 لاعبا حول العالم.

وضمنت القائمة 26 اسما، غاب عنها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بينما شهدت تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،.

وأفادت الرابطة الدولية "FIFPRO" أنه سيتمّ الإعلان عن التشكيلة المثالية في 27 فبراير الجاري.

وضمّت القائمة اللاعبين التالية أسماؤهم:

🚨 Introducing your 26-player squad shortlist for the 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11.



💬 Who will make the #World11?



🏆 27.02.2023@FIFAWorldCuppic.twitter.com/qVSw9f9Ooi — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023

حراس المرمى: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، روديغر، غفارديول، تياغو سيلفا، كانسيلو، ديفيز، أشرف حكيمي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كاسيميرو، دي بروين، إينزو فيرنانديز، مودريتش، غافي، فالفيردي، بيدري، بلينغهام.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، كريم بنزيما، ليفاندوفسكي، هالاند، نيمار.

👊 The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance.



Top three picks? GO 👇 pic.twitter.com/LWktGyqgKl — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023

المصدر: "twitter/FIFPRO"