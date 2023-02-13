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بوجود لاعب عربي واحد.. رابطة محترفي كرة القدم تعلن قائمة أفضل اللاعبين في 2022

الرياضة

بوجود لاعب عربي واحد.. رابطة محترفي كرة القدم تعلن قائمة أفضل اللاعبين في 2022
twitter/FIFPRO
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أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) اليوم الاثنين قائمتها لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2022، لتختار منها التشكيلة المثالية من أبرز 11 لاعبا حول العالم.

وضمنت القائمة 26 اسما، غاب عنها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بينما شهدت تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،.

وأفادت الرابطة الدولية "FIFPRO" أنه سيتمّ الإعلان عن التشكيلة المثالية في 27 فبراير الجاري.

وضمّت القائمة اللاعبين التالية أسماؤهم:

حراس المرمى: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، روديغر، غفارديول، تياغو سيلفا، كانسيلو، ديفيز، أشرف حكيمي، ثيو هيرنانديز. 

خط الوسط: كاسيميرو، دي بروين، إينزو فيرنانديز، مودريتش، غافي، فالفيردي، بيدري، بلينغهام.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، كريم بنزيما، ليفاندوفسكي، هالاند، نيمار.

المصدر: "twitter/FIFPRO" 

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