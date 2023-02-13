اسم جديد وبمشاركة 37 فريقا.. الكشف عن تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الاثنين عودة البطولة العربية للأندية للانطلاق في نسختها الجديدة خلال عام 2023، باسم "كأس الملك سلمان".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم، "تغريدة" على موقع "توتير" جاء فيها: "سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن إطلاق مسمى #كاس_الملك_سلمان_للاندية على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023".

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سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن إطلاق مسمى #كاس_الملك_سلمان_للاندية على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023. pic.twitter.com/fVmS1470yg — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

وتقام البطولة العربية للأندية بشكل متقطع، وقد أقيمت نسختها الأخيرة في 2020، وتوج بها نادي الرجاء المغربي على حساب الاتحاد السعودي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح.

الفرق المشاركة ونظام البطولة في البطولة العربية للأندية 2023:

أوضح الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، أن البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا.

ونوه السلمي إلى أنه تم مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي إلى أن البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تُقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف.

#كأس_الملك_سلمان_للاندية |



بطولات الأندية العربية

عراقة وتاريخ متجدد pic.twitter.com/MIvripzrs1 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

وسيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة.

جوائز البطولة العربية للأندية 2023:

وخصص الاتحاد العربي لكرة القدم 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023.

ومن المقرر أن يجري سحب قرعة البطولة العربية للأندية مطلع شهر مارس 2023.

المصدر: وكالات