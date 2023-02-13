عضو في اللجنة الأولمبية الدولية: لا يوجد سبب يمنع الروس من المشاركة في البطولات الدولية

صرح الفرنسي جاي درو، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بأنه لا يوجد سبب يمنع الروس والبيلاروس من حق المشاركة في المسابقات الدولية.

ونقلت موقع "francetvinfo" عن درو، قوله "لا يوجد سبب لحرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من حق المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالألعاب الأولمبية".

وأشار الفرنسي إلى أن مشاركة الرياضيين في المنافسات لا ينبغي أن تكون نتيجة لما يحدث على الساحة السياسية.

في 25 يناير الماضي، حثت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية على النظر في السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في وضع محايد.

كما قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ إن الحكومات يجب ألا تتخذ قرارا بشأن قبول الرياضيين في المسابقات الدولية.

وفي وقت سابق، دعت المعلقة الرياضية الروسية يولاندا تشين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل أولمبياد باريس بسبب الأوضاع في العالم.

المصدر: russian.rt.com