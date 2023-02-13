الهلال يحظى باستقبال تاريخي في الرياض.. وجماهيره تهتف لميسي (فيديو)

حظيت بعثة الهلال السعودي باستقبال حافل في الرياض عقب مشاركة الزعيم في نهائي مونديال الأندية الأحد بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي.

وتوج ريال مدريد بلقب بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على الهلال (5-3)، في المباراة النهائية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.



وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية، بعد العين الإماراتي، والرجاء المغربي.

وشكر سلمان الفرج قائد الهلال السعودي، الجماهير وزملاءه بالفريق عقب حصد الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بينما أكد سالم الدوسري أن فريقه سيركز حاليا على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

وأثناء الاحتفالات في بوليفار رياض سيتي، وتقديم لاعبي الهلال على المسرح، هتفت الجماهير "ميسي.. ميسي.. ميسي.".

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى نادي الهلال مؤخرا، في ظل عدم تجديد ميسي لعقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتهاء عقوبة منع القيد التي كانت موقعة على الهلال.

ومنذ تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تطالب جماهير الهلال بضم غريمه ميسي.

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وسيبدأ الفريق الهلالي التحضير للعودة للمنافسات المحلية، حيث يحل ضيفا على الفيحاء يوم الأربعاء، ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الخليج، وسوف تقام 1 أبريل المقبل.

ويستعد الهلال، بطل آسيا 4 مرات، منها مرتان في آخر 3 سنوات، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الستة عشر هذا الشهر.

المصدر: "وسائل إعلام"