ساوثهامبتون يقيل مدربه في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الممتاز

أقال نادي ساوثهامبتون، يوم الأحد، مدربه ناثان جونز، بعد الخسارة 1-2 أمام وولفرهامبتون السبت، والتي هوت بالفريق إلى المركز الـ20 الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصدر النادي هذا القرار بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي جونز المسؤولية كبديل لرالف هازنهوتل.

وقال ساوثهامبتون في بيان: "يمكن لنادي ساوثهامبتون لكرة القدم أن يؤكد أنه أقال المدير الفني للفريق الأول للرجال ناثان جونز".

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones. — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

كما غادر المدربان المساعدان لجونز، كريس كوهين وألان شيهان.

وقال ساوثهامبتون إن المدرب روبين سيليس سيتولى القيادة الفنية للفريق والاستعدادات قبل مباراته المقبلة ضد تشيلسي نهاية الأسبوع المقبل.

وخسر ساوثهامبتون سبع مباريات من ثماني مباريات في الدوري تحت قيادة جونز، الذي جاءت أفضل نتائجه في الكؤوس المحلية.

ووصل ساوثهامبتون إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على مانشستر سيتي في ربع النهائي.

المصدر: أ ب