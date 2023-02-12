 
مباشر

ما سر احتفال فالفيردي بهدفيه في شباك الهلال السعودي؟

الرياضة

ما سر احتفال فالفيردي بهدفيه في شباك الهلال السعودي؟
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqji

احتفل لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بطريقة خاصة بعد أن سجل هدفين في مباراة فريقه ضد الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية أمس السبت.

وساهم فالفيردي بهدفيه في فوز الريال بنتيجة 5-3 وتتويجه بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

وبعد تسجيل فالفيردي في مرمى الهلال، احتفل بوضع الإبهام في فمه.

ونشرت مينا بونينو، زوجة فالفيردي، عبر حسابها بموقع "تويتر" صورة لاحتفال النجم الأوروغوياني، وكشفت أن زوجها احتفل بتلك الطريقة للإشارة لاستمرار حملها بطفلهما الثاني.

وقالت: "مؤخرا، ظهرت الشائعات التي تؤكد أنني فقدت حملي، ولم أكن قادرة على النفي لأن هذا ما كانت تبدو عليه الأمور وقتها، وبدا أنه لا يوجد حياة في الجنين".

وتابعت: "انتظرنا الخضوع للفحوصات الطبية، وحملت الجنين لشهر كامل دون أن أعلم إن كان الحمل مستمرا، ولكن بالأمس تلقينا الأخبار السارة".

وأوضحت: "الجنين لا يزال حيا وفي أتم صحة، وكل شيء يسير بصورة طبيعية، نحن لا نزال نحاول استيعاب الأمر لكن كل شيء على ما يرام وأشكركم جميعا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع