 
مباشر

على طريقة نجمي الزمالك.. ثنائي ميلان يسخر من شائعات شجارهما

الرياضة

على طريقة نجمي الزمالك.. ثنائي ميلان يسخر من شائعات شجارهما
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqfw

رد الظهير الأيسر لنادي ميلان، ثيو هيرنانديز، بطريقة ساخرة على الأخبار المتداولة حول دخوله في مشادات كلامية مع زميله دافيد كالابريا.

وزعمت بعض التقارير الصحفية، وقوع مشادات بين كالابريا وثيو، في ظل معاناة فريقهما من سلسلة نتائج سلبية هذا الموسم.

ونشر هيرنانديز، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بكالابريا داخل غرفة خلع الملابس، وكأنهما يستعدان لخوض نزال في الملاكمة، عقب الانتصار على تورينو بهدف دون رد، أمس الجمعة.

على طريقة نجمي الزمالك.. ثنائي ميلان يسخر من شائعات شجارهما

وكان ثنائي نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، رد بنفس الطريقة، حينما انتشرت أنباء عن اشتباكهما في مران الفريق في يونيو الماضي. 

يذكر أن نادي ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس