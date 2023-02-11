على طريقة نجمي الزمالك.. ثنائي ميلان يسخر من شائعات شجارهما

رد الظهير الأيسر لنادي ميلان، ثيو هيرنانديز، بطريقة ساخرة على الأخبار المتداولة حول دخوله في مشادات كلامية مع زميله دافيد كالابريا.

وزعمت بعض التقارير الصحفية، وقوع مشادات بين كالابريا وثيو، في ظل معاناة فريقهما من سلسلة نتائج سلبية هذا الموسم.

ونشر هيرنانديز، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بكالابريا داخل غرفة خلع الملابس، وكأنهما يستعدان لخوض نزال في الملاكمة، عقب الانتصار على تورينو بهدف دون رد، أمس الجمعة.

وكان ثنائي نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، رد بنفس الطريقة، حينما انتشرت أنباء عن اشتباكهما في مران الفريق في يونيو الماضي.

يذكر أن نادي ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي