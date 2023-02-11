مارتينيز يفسر احتفاله المثير بعد تتويجه مع الأرجنتين في مونديال قطر

أصبح حارس عرين منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، أكثر لاعب أرجنتيني مكروها في فرنسا بعد احتفالاته بتتويج بلاده بمونديال "قطر 2022" على حساب منتخب الديوك".

واحتفل مارتينيز فور حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال القطري بحركة بها إيحاءات جنسية، ثم ظهر خلال الاستقبال الشعبي في بلده وهو يحمل دمية بوجه مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وفي أول تعليق له على تلك الاحتفالات، نفى مارتينيز أن يكون قصد الإساءة لمبابي.

وقال حارس أستون فيلا في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول": "لم أكن أنوي إيذاء أي شخص طوال مسيرتي المهنية، تطورت علاقتي مع لاعبين ومدربين فرنسيين ولم أواجه أدنى مشكلة، يمكنك أن تسأل (المهاجم الفرنسي أوليفيه) جيرو (زميله السابق في نادي أرسنال) عن نوع الشخص الذي أنا عليه، أنا حقا أحب الثقافة والعقلية الفرنسية".

واستطرد مارتينيز :"الإيماءة التي قمت بها مستخدما جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال كانت مزحة مع زملائي في المنتخب، كنت قد فعلت ذلك بالفعل في كوبا أمريكا، وكلهم قالوا لي إنه لا يجب أن أكرر ذلك مرة أخرى حتى ليونيل ميسي.. ثم ما حدث في غرفة خلع الملابس يجب أن يظل في غرفة خلع الملابس ولا يجب أن يخرج أبدا منها.. عندما هزمتنا فرنسا في مونديال 2018 أتذكر أنه كانت هناك هتافات عن ميسي ونفس الشيء إذا فاز فريق على البرازيل فسوف يهتفون ضد نيمار.. لا يوجد شيء شخصي ضد مبابي أنا أحترمه بشدة إذا غنينا عنه أو عن نيمار، فذلك لأنهم نجوم".

وأتم مارتينيز: "بعد مباراة نهائي مونديال قطر أخبرت مبابي بأنه كان من دواعي سروري اللعب ضده وأنه كاد أن يفوز بهذه المباراة بمفرده.. بالتأكيد إنه يتمتع بموهبة هائلة، عندما يعتزل ميسي أنا متأكد من أن كيليان سيفوز بالكرة الذهبية لسنوات".

المصدر: goal.com