رونالدو يسجل للمباراة الثانية تواليا مع النصر في الدوري السعودي (فيديو)
هز كريستيانو رونالدو الشباك للمباراة الثانية تواليا في الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للنصر أمام الفتح في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات المرحلة الـ16.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 21 بتسديدة قوية.
د21" siii رونالدو تحضر بالشرائع🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الوحدة 0 × 1 النصر#الوحدة_النصر | #SSCpic.twitter.com/RPkpLZkyMi
🎥 هدف النصر الأول— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/KWHonpLeVY
وكان النجم البرتغالي، الذي انضم للنصر نهاية العام الماضي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، أنقذ فريقه الجديد من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية من الدوري السعودي بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.
ويتطلع رونالدو لمساعدة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ العام 2019، علما بأن الفريق كان قد ودع قبل أيام كأس السوبر السعودي مع رونالدو بعد خسارته أمام الاتحاد.
المصدر: RT