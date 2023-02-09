رونالدو يسجل للمباراة الثانية تواليا مع النصر في الدوري السعودي (فيديو)

هز كريستيانو رونالدو الشباك للمباراة الثانية تواليا في الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للنصر أمام الفتح في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات المرحلة الـ16.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 21 بتسديدة قوية.

د21" siii رونالدو تحضر بالشرائع🔥



الوحدة 0 × 1 النصر#الوحدة_النصر | #SSCpic.twitter.com/RPkpLZkyMi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الأول

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر⁩ pic.twitter.com/KWHonpLeVY — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

وكان النجم البرتغالي، الذي انضم للنصر نهاية العام الماضي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، أنقذ فريقه الجديد من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية من الدوري السعودي بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ويتطلع رونالدو لمساعدة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ العام 2019، علما بأن الفريق كان قد ودع قبل أيام كأس السوبر السعودي مع رونالدو بعد خسارته أمام الاتحاد.

المصدر: RT