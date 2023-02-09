نقل بطولة العالم للألعاب المائية من روسيا إلى سنغافورة

قرر الاتحاد الدولي للألعاب المائية (FINA)، نقل بطولة العالم للألعاب لعام 2025 من مدينة قازان الروسية، إلى سنغافورة على خلفية أزمة أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي على موقعه إنه سيتم تحديد مواعيد إقامة البطولة في سنغافورة في وقت لاحق.

وتم اختيار روسيا عام 2019 لاستضافة الحدث في قازان، والتي استضافت البطولة أيضا عام 2015.

وتضم بطولة العالم للألعاب المائية مسابقات في الغوص، والسباحة التوقيعية، وكرة الماء. وستقام هذا العام في فوكوكا باليابان، والعام المقبل في قطر.

وكانت قازان قد حرمت في وقت سابق، من حق استضافة بطولة العالم للسباحة القصيرة، ومراحل من بطولة العالم في السباحة المتزامنة والغطس وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: sport24.ru