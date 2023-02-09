وصلت سرعة إحداها 120 كلم في الساعة.. هالك يسجل هدفين بتسديدتين صاروخيتين (فيديو)

خطف المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، الأضواء خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ومضيفه ديموقراطا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

واشتهر صاحب الـ36 عاما منذ بداية مسيرته بامتلاكه واحدة من أقوى التسديدات في تاريخ كرة القدم.

وكان ذلك واضحا في مباراة ديموقراطا، حيث سجل هالك هدفين من ركلتين حرتين بتسديدتين صاروخيتين ليساهم في فوز فريقه بثلاثية دون رد.

Hulk scored two freekicks yesterday 🚀 pic.twitter.com/9AXdCS8Ltq — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 9, 2023

وسجل هالك هدفه الأول في الدقيقة 13 عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى، فشل حارس ديموقراطا في التصدي لها.

Hulk a envoyé cette nuit un coup-franc à 119km/h 😭🚀



🎥 @Atleticopic.twitter.com/POEhZsKMzT — BeFootball (@_BeFootball) February 9, 2023

وعاد هالك في الدقيقة 34، ليسجل هدفه الثاني من ركلة حرة أخرى ولكن هذه المرة من على مشارف منطقة الجزاء، حيث سدد كرة قوية وصلت سرعتها إلى 120 كلم في الساعة قبل أن تسكن الشباك.

المصدر: givemesport.com