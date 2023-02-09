مستثمرون عرب يتفاوضون لشراء مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد محادثات مع مستثمرين قطريين لشرائه مع تزايد التكهنات بشأن الملكية المستقبلية لعملاق الدوري الإنجليزي قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، وفق ما أفادت تقارير صحفية.

وأعلنت عائلة غلايزر الأمريكية التي استحوذت في 2005 على يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 20 مرة، في نوفمبر الماضي أنها منفتحة على البيع أو الاستثمار.

وانضمت شركة "إينوس" للملياردير البريطاني جيم راتكليف رسميا إلى السباق لشراء النادي الشهر الماضي، وهي الوحيدة التي أظهرت اهتمامها علنا حتى الآن، علما بأن الموعد النهائي لتقديم العروض هو في 17 فبراير الحالي.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص في قطر يرغبون في شراء يونايتد، وأجروا محادثات مع مسؤولين في النادي، وهم على ثقة من أن عرضهم سيكون الأقوى.

كما أشارت صحيفة "ذي غارديان" إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان مهتما بشراء يونايتد، بعد أسابيع من استضافة الدولة الخليجية نهائيات كأس العالم 2022.

ولكن الأمير اشترى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2011 من خلال شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ما يعني أنه لا يسمح له بشراء يونايتد بالكامل بموجب اللوائح الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت رابطة الصحافة البريطانية، إن صندوق قطر للاستثمارات يدرس شراء حصة الأقلية في يونايتد أو أي ناد آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق مانشستر يونايتد لقب الدوري منذ 2013، فيما يغيبون عن الألقاب في مختلف المسابقات منذ 2017.

ويحتل الفريق راهنا المركز الثالث في الدوري الممتاز وبدا التطور واضحا بقيادة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، حيث بلغ نهائي كأس الرابطة وثمن نهائي الكأس المحلية ويخوض مواجهة ضد برشلونة الإسباني في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: أ ف ب