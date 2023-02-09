الدوري السعودي.. رونالدو لمواصلة التسجيل وإبقاء النصر في الصدارة

بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي، يتطلع كريستيانو رونالدو إلى إضافة المزيد وإعادة فريقه النصر إلى طريق الانتصارات، عندما يواجه مضيفه الوحدة الخميس ضمن منافسات المرحلة الـ16.

وأنقذ رونالدو فريقه من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ويسعى النصر إلى تعزيز صدارته عندما يواجه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات وأهداف مختلفة.

ويتربع النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الـ13 مع 15 نقطة.

وسقط النصر في فخ التعادل أمام الفتح بعد خسارته في نصف نهائي الكأس السوبر ضد الاتحاد، ويطمح في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بالنقاط الثلاث.

في المقابل، تلقى الوحدة خسارتين في آخر مباراتين، وضعتاه في موقف صعب ويأمل أن يخرج أمام النصر بنتيجة إيجابية، رغم افتقاده لبعض عناصره الأساسية أمثال حارسه المغربي منير المحمدي ومهاجمه الفرنسي جون بوغيل، وعلاء حجي.

ومع أن النصر، الطامح للقب أول في الدوري منذ 2019، سيفتقد في المباراة لهدافه البرازيلي تاليسكا، والأرجنتيني بيتي مارتينيس، والإسباني ألفارو غونساليس، إلا أنه سيعول على رونالدو ولاعبين آخرين.

المصدر: وكالات