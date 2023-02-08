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الأمريكي ماتاراتزو مدربا جديدا لهوفنهايم

الرياضة

الأمريكي ماتاراتزو مدربا جديدا لهوفنهايم
Legion-Media
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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعيين الأمريكي بيليغرينو ماتاراتزو للإشراف على الفريق خلفا لأندري برايتنرايتر الذي أقيل الاثنين بسبب تراجع النتائج.

ووقع ماتاراتزو (45 عاما) عقدا يمتد حتى صيف 2025، ليعود مجددا إلى مقاعد التدريب بعدما أقاله النادي الألماني الآخر شتوتغارت في أكتوبر الماضي.

وسيستلم الإيطالي الأصل فريقا يمر حاليا بأزمة، إذ لم يحقق الفوز منذ أكتوبر الماضي وكان على حساب شالكه الذي يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن هوفنهايم الـ14.

ويملك هوفنهايم 19 نقطة بعدما خسر خمس مباريات على أرضه هذا الموسم، ما تسبب بإقالة برايتنرايتر الذي خسر مباراته الأخيرة أيضا السبت أمام بوخوم خارج الديار 2-5 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وسيكون الاختبار الأول لهوفنهايم بقيادة مدربه الجديد ضد باير ليفركوزن، السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الألماني. 

المصدر: وكالات

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