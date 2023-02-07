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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

مالاتيا سبور التركي ينعي حارسه أحمد أيوب بسبب الزلزال المدمر

الرياضة

مالاتيا سبور التركي ينعي حارسه أحمد أيوب بسبب الزلزال المدمر
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أعلن نادي مالاتيا سبور التركي يوم الثلاثاء، عن وفاة حارس مرماه أحمد أيوب تورك أصلان الذي كان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا يوم أمس.

وكتب مالاتيا سبور المشارك في بطولة الدرجة الثانية في تركيا "حزينون على خسارتك! خسر حارسنا أحمد أيوب تورك أصلان حياته تحت ركام الزلزال. أرقد في سلام. لن ننساك أيها الإنسان الجميل".

وكان الحارس البالغ من العمر 28 عاما تحت الأنقاض منذ يوم أمس واستخرجت جثته اليوم.

https://arabic.rt.com/sport/1432803-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1/

يذكر أن السلطات التركية، علقت أمس الاثنين، كافة النشاطات الرياضية في البلاد حتى إشعار آخر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد وسوريا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 4500 شخص في تركيا.

المصدر: حساب نادي مالاتيا سبور على "تويتر"
 

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