مالاتيا سبور التركي ينعي حارسه أحمد أيوب بسبب الزلزال المدمر

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي يوم الثلاثاء، عن وفاة حارس مرماه أحمد أيوب تورك أصلان الذي كان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا يوم أمس.

وكتب مالاتيا سبور المشارك في بطولة الدرجة الثانية في تركيا "حزينون على خسارتك! خسر حارسنا أحمد أيوب تورك أصلان حياته تحت ركام الزلزال. أرقد في سلام. لن ننساك أيها الإنسان الجميل".

Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023

وكان الحارس البالغ من العمر 28 عاما تحت الأنقاض منذ يوم أمس واستخرجت جثته اليوم.

https://arabic.rt.com/sport/1432803-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1/

يذكر أن السلطات التركية، علقت أمس الاثنين، كافة النشاطات الرياضية في البلاد حتى إشعار آخر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد وسوريا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 4500 شخص في تركيا.

المصدر: حساب نادي مالاتيا سبور على "تويتر"

