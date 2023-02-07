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وصول بعثة ريال مدريد إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

وصول بعثة ريال مدريد إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)
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وصلت ليلة أمس الاثنين، بعثة نادي ريال مدريد إلى مطار الرباط سلا الدولي، للمشاركة في النسخة 19 من بطولة كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب.

ويفتتح الريال مشواره في البطولة بمواجهة نادي الأهلي المصري في الدور نصف النهائي، في ملعب مولاي عبد الله في الرباط، غدا الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وكان المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أعلن قائمة فريقه لمونديال الأندية وخلت من ستة نجوم بسبب الإصابة، هم: كريم بنزيما، وإيدر ميليتاو، وتيبو كورتوا، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي بدأ مشواره في كأس العالم للأندية بالمغرب بتخطي أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) في الدور الأول، ثم أقصى سياتل ساوندرز الأمريكي (1-0)، ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل، تأهل ريال مدريد مباشرة إلى الدور نصف النهائي باعتباره حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: madridistas.com

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